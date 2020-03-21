ولايتان أمريكيتان تدخلان الحجر العام

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رام الله - دنيا الوطن

تخضع اليوم السبت، ولايتا نيويورك وكاليفورنيا الأمريكيتان إلى فرض حجر عام، في وقت دُعي أكثر من 800 مليون شخص في أنحاء العالم إلى ملازمة منازلهم.



ووفق (سي إن إن)، فقد أقرت هاتان الولايتان الأمريكيتان اللتان تعدّان الرئة الاقتصادية للبلاد، وقف كل الأنشطة غير الأساسية ومنع التجمعات، ويعني القرار نحو 60 مليون شخص، ويشمل مدينتَي نيويورك ولوس انجليس، ومنطقة سيليكون فالي.



إلى ذلك، أقرّت ولاية إلينوي التي تضم ثالث مدن الولايات المتحدة، أيْ شيكاغو، قرارَ "البقاء في المنزل" الذي تُعدّ قيوده أخف بقليل من قراري الولايتين الأخريين.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد استبعد فرض حجر عام في كامل البلاد، فيما وسعت الولايات المتحدة إغلاق الحدود البرية ليشمل المكسيك إلى جانب كندا.