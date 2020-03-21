ممرضين يتطوعون لتقديم الخدمات الطبية مجانا في مخيم بلاطة





رام الله - دنيا الوطنبادر مجموعة من الممرضين من سكان مخيم بلاطة بالتطوع مجانا لتقديم الخدمات الطبية مجانا للمرضى داخل المخيم من أجل تقليل وصولهم للمستشفيات والمراكز الصحية ومنع إحتكاكهم بالأخرين وحرصا على سلامتهم في ظل انتشار فايروس كورونا ودعما لخلية الأزمة المشكلة داخل المخيم.حيث قدم الأستاذ أحمد ذوقان شكره للممرضين على هذه اللفتة الإنسانية التي تعبر عن صدق إنتمائهم لوطنهم وشعبهم وخاصة في ظل حالة الطوارئ التي أعلن عنها فخامة الرئيس والحكومة الفلسطينية لمنع انتشار فايروس كورونا ومكافحته .بدوره أشاد الأخ يوسف المغربي عضو اللجنة التنظيمية وعضو خلية الأمة بهذا المبادرة التي أعلن عنها مجموعة من الممرضين داخل المخيم والتي تأتي دعما لجهود خلية الأزمة والتي تعمل بشكل متواصل وضمن خطة ممنهجة بالتعاون مع لجنة الطوارئ المركزية لمكافحة فايروس كورونا والحد من انتشاره داعيا الجميع للتطوع ومساندة لجان الطوارئ في عملها في المناطق المختلفة.