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دولي

أزرق أبيض يهدد الليكود.. ويؤكد: حكومة وحدة وطنية بقيادة غانتس

أزرق أبيض يهدد الليكود.. ويؤكد: حكومة وحدة وطنية بقيادة غانتس
رام الله - دنيا الوطن
اجتمع قادة تحالف "أزرق أبيض" الإسرائيلي، بيني غانتس ويائير لبيد وبوغي يعلون وغابي أشكنازي يوم أمس الجمعة في تل أبيب، وناقشوا التطورات الأخيرة في الساحة السياسية الإسرائيلية.

وقال مسؤولو التحالف نهاية الاجتماع، إن خصمهم السياسي حزب 'الليكود'، هو الذي يتحدث عن تفكك تحالفنا، إنها إشاعات لا يوجد لها أساس من الصحة". وأضافوا أنهم "سيعملون على تشكيل حكومة وحدة وطنية بقيادة غانتس".

ووجه غانتس، رسالة إلى "الليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو، في بيانه الأسبوعي الذي ينشره على صفحته في فيسبوك فقال، "لن تكون هناك حكومة، ما دامت الكنيست (البرلمان) معطلة". وجاء في البيان الرسمي لـ "أزرق أبيض" أن أعضاء قيادته "يأملون ويؤمنون، بأن المحكمة العليا ستأمر بافتتاح الكنيست"، وستدعم "أي خطوة من شأنها أن تساعد مواطني إسرائيل على التعامل مع وباء كورونا".

ويرفض رئيس الكنيست يولي إدلشتاين، الذي ينتمي لـ "الليكود" افتتاح الكنيست، تارة بسبب العقدة السياسية الإسرائيلية، وبسبب استشراء فايروس كورونا تارة أخرى. وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رئيس حزب "الليكود"، قد عطّل المحاكم أيضا بسبب كورونا، حيث أفادت تقارير عبرية أنه درس إمكانية تعطيل الكنيست ضمن أنظمة الطوارئ، التي أعلنها لمكافحة كورونا.

ولم يستجب إدلشتاين لمطالب "أزرق أبيض" بافتتاح عمل الكنيست، ما دفعهم إلى اللجوء إلى القضاء، لإرغامه على ذلك. وكانت الرئاسة الإسرائيلية قد انحازت لـ "أزرق أبيض" في هذا الشأن، على الرغم من أنها يجب أن تكون حيادية وتترفع عن الحزبية.

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