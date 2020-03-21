مصرع مواطنة في حادث دعس ببيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

لقيت مواطنة 54 عام مصرعها بعد تعرضها للدعس في قرية واد فوكين جنوب غرب مدينة بيت لحم.



وذكرالمتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات ان المواطنة لقيت مصرعها واصيب ثلاثة اشخاص اخرين باصابات مختلفة، كما سلم سائق المركبة المتسبب بالحادث نفسه للشرطة .



وأكد ارزيقات ان الشرطة والنيابة العامة باشرتا التحقيق بالحادث للوقوف على ملابساته.