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نصر الله: من المخزي التعامل مع انتشار (كورونا) على أساس الاعتبارات الطائفية

نصر الله: من المخزي التعامل مع انتشار (كورونا) على أساس الاعتبارات الطائفية
الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله : "يجب التشدد بالإجراءات في ما يتعلق بفيروس كورونا، وتشكيل أطر اجتماعية للضغط على من يخالفها"، معتبراً أن "من المخزي والمعيب التعامل مع انتشار الفيروس على قاعدة 6 و6 مكرر والاعتبارات الطائفية".

وأعلن نصر الله تأييده الحكومة في أيّ قرار تتخذه بشأن عزل أيّ منطقة في حال كانت هناك مصلحة في ذلك"، مشيراً إلى أنه "حتى الآن هناك 20 ألفاً من المنضوين في حزب الله يشاركون في المعركة لمكافحة الفيروس".

وكشف الأمين العام لحزب الله أن "كل زوارنا وطلابنا الذين قدموا من إيران وشبابنا الذين يقاتلون في سوريا التزموا وخضعوا للفحوصات".

كما تحدث نصر الله عن أنّ "من حقنا أن نخاف على الأسرى، وقطاع غزة، وكل فلسطيني، من فيروس كورونا، في ظل العقلية العنصرية الإسرائيلية".

وختم كلمته بالإشارة إلى العقوبات الأميركية على إيران في ظل انتشار فيروس كورونا بالقول: "أما آن للمجتمع الدولي أن يصرخ في وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب السفاح العنصري لرفع العقوبات عن المستلزمات الطبية؟".

في سياق منفصل أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن لا وجود لصفقة خلف إطلاق سراح العميل عامر الفاخوري أصلاً لكي يكون الحزب جزءاً منها.

وأضاف نصر الله حول قضية الفاخوري: "ما نعلمه هو عدم وجود صفقة، وبالتالي نحن لسنا طرفاً في صفقة أو نغض الطرف عنها أو نسكت عنها، نافياً وجود صفقة".

وتابع: "منذ مجيء العميل الفاخوري إلى لبنان بدأت الضغوط الأميركية على المسؤولين باستثناء نحن "حزب الله" لأن لا علاقة بيننا وبينهم"، كاشفاً عن توجيه تهديدات مباشرة بوضع أسماء من يرفض الإفراج عنه على لائحة العقوبات، وتهديد بوقف المساعدات للجيش اللبناني، ومنع دول العالم تقديم مساعدات للبنان، مشيراً إلى تهديدات السفيرة الأميركية السابقة والحالية.

وأردف: "نحن أصحاب القضية ونحن لا نقبل بما حصل لأنه أمر خطير ولأنه لاحقاً سيسمح للأميركي بممارسة الضغوط وتحقيق ما يريده"، لافتاً إلى أنه "سمعت الخبر من وسائل الإعلام".

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