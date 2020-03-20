شؤون فلسطينية

الطقس: أجواء غائمة وماطرة وشديدة البرودة

الطقس: أجواء غائمة وماطرة وشديدة البرودة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يستمر الجو غائماً الى غائم جزئي وشديد البرودة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية وتسقط بإذن الله الامطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط زخات ثلجية خفيفة فوق المرتفعات الجبلية التي ارتفاعها حوالي 1000متر فوق مستوى سطح البحر، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجا .

هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئياً و شديد البرودة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأحد 2020/03/22: يكون الجو غائماً جزئيا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا الى شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأثنين 2020/03/23: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الثلاثاء 2020/03/24: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ليبقى الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خاصة اليوم السبت من خطر:

1-    تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة.

2-    شدة سرعة الرياح. 3- تدني مدى الرؤيا الافقية. 4- خطر التزحلق على الطرقات .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 8-4 13-6 17-11 بيت لحم 8-4 13-6 17-11
رام الله والبيرة 7-3 12-5 16-10 طولكرم 13-8 17-10 21-15
نابلس 10-5 14-7 18-12 قلقيلية 13-8 17-10 21-15
جنين 12-7 16-9 20-14 سلفيت 8-4 13-6 17-11
طوباس 12-7 16-9 20-14 روابي 10-5 14-7 18-12
الخليل 7-2 11-5 16-10 غزه 14-9 18-11 22-16
أريحا 17-11 21-13 25-17 خانيونس 14-9 18-11 22-16
الأغوار الشمالية 15-9 19-11 23-16 رفح 13-8 17-10 21-15

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