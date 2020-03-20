الشرطة تغلق مقهى وتوقف صاحبه في أريحا

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت الشرطة في محافظة أريحا والأغوار اليوم مقهى في مدينة أريحا لعدم التزام صاحبه بالتعليمات الخاصة بحالة الطوارئ في محاربة مرض كورونا .



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن شرطة المحافظة نفذت جولات مكثفة وتفتيش على المحلات والمقاهي غير الملتزمة بالقرارات الصادرة عن محافظ أريحا بمنع فتح محلاتهم وتعريض حياة الناس للخطر اثر الاختلاط وعدم الالتزام بالتوجيهات واستخدام المقهى للتجمع من قبل المواطنين .



وأوقفت الشرطة صاحب المقهى وستحيله للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول .