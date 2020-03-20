مستوطنون يعتدون على أراضي المواطنين شمال نابلس

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتدى مستوطنون مساء اليوم الجمعة، على أراضي زراعية في قرية برقة شمال نابلس من ناحية منطقة القصور في الضفة المحتلة.



وذكرت مصادر محلية، أن عشرات الشبان تجمعوا في القرية وتصدوا لهجوم مستوطني "حومش" المخلاة.



ويُعد هذا الاعتداء الثاني خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث هاجم مستوطنون مساء أمس الخميس، منازل المواطنين في القرية.