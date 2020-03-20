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اعتقال شبان خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية والقدس

اعتقال شبان خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية والقدس
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم الجمعة، ستة شبان خلال مواجهات اندلعت بين شبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية والقدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت بين شبان وقوات الاحتلال في قرية فلامية شمال قلقيلية، اعتقل خلال الاحتلال خمسة شبان، عُرف منهم الشاب محمد رفعت أبو ظاهر، والشاب أنس غسان أبو ظاهر.

وأصيب شاب في وقت سابق، برصاص الاحتلال بقدمه على المدخل الشمالي لقلقيلية، ونقل لتلقي العلاج في مستشقى نزال الحكومي.

كما واعتقلت قوات الاحتلال الشاب كرم محمد عليان من بلدة العيسوية في مدينة القدس المحتلة، خلال  مواجهات  اندلعت  بين شبّان وقوات الاحتلال داخل حي عبيد في البلدة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته واقتحاماته المتكررة لمدن وقرى الضفة الغربية والقدس المحتلة، وسط صمود ودفاع الشبان عن قراهم ومدنهم خلال مواجهاتهم لقوات الاحتلال.

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