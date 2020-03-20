فيروس كورونا: إسرائيل تسجل أول حالة وفاة



وأفادت الصحة الإسرائيلية، من ساعات عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في "إسرائيل" إلى 705 بعد تشخيص حالات جديدة.



وكشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الجيش إلى 12 وهم المريض رقم 625 والمريض رقم 615 في "إسرائيل"



ونشر دورون هيرمان-القناة 13: من لم يلتزم بالحجر الصحي "العزل" سيُغرّم ما بين 5000-3000 شيكل، انتهك بالفعل هذا القرار أكثر من 120 شخصًا و 20 شركة، وقد تم تغريم البعض فيما تبحث الشرطة عن آخرين ويعيدونهم إلى العزل.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، عن أول حالة وفاة من فيروس كورونا في "إسرائيل" لإسرائيلي يبلغ من العمر 88 عام في مستشفى شعاري تسيدك.