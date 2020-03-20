كهرباء غزة: تعطل مفاجئ لخط جباليا المغذي لمحافظة شمال غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت شركة الكهرباء، مساء اليوم الجمعة، عن تعطل مفاجئ لخط جباليا المغذي لمحافظة شمال غزة من داخل الخط الأخضر.



وأفادت الشركة أنه من المتوقع إصلاحه خط جباليا صباح الغد حسب ما تم إبلاغهم به، وأن طواقمها تبحث إمكانية إمداد المناطق المتأثرة في محافظة الشمال بالكهرباء من مصادر مختلفة.



وعبرت الشركة عن أسفها لهذا الخلل الخارج عن إرادتها مؤكدة بأنها في متابعة مستمرة لحين إصلاح هذا الخلل وإعادة التيار الكهربائي للمحافظة.