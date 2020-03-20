عاجل

  • الشرطة تغلق مقهى وتوقف صاحبه في أريحا

  • الصحة الإماراتية تعلن تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا

  • تركيا: ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا إلى 9 وفيات و 670 إصابة

دولي

دراسة: 99% من المتوفين بكورونا في إيطاليا عانوا من أمراض أخرى

دراسة: 99% من المتوفين بكورونا في إيطاليا عانوا من أمراض أخرى
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت دراسة أجرتها السطات الصحية الوطنية الإيطالية بأن 99% من الوفيات في البلاد جراء فيروس كورونا جاءت لمرضى عانوا مسبقاً من أمراض أخرى.

وتخطى إجمالي الإصابات بالفيروس في إيطاليا 35 ألف حالة ووصل عدد الوفيات بسببه إلى أكثر من 2900 وفاة حتى الآن.

وقالت الدراسة إن أكثر من 75% من المتوفين عانوا من ارتفاع ضغط الدم، كما عاني حوالي 35% منهم من مرض السكري، وحوالي 20% من أمراض القلب، وطبقاً للدراسة، متوسط عمر المتوفين هو 63 عاماً إلا أن أغلبية ممن ماتوا كانوا بأعمار أكبر.

وعاني 48.5% من ثلاثة أمراض أو أكثر بينما عانى و25.6% من مرضين أو أكثر و25.1% من مرض آخر غير الإصابة بكورونا.

أخبار ذات صلة

فيروس كورونا: إسرائيل تسجل أول حالة وفاة

فيروس كورونا: إسرائيل تسجل أول حالة وفاة

ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في إنجلترا إلى 184

ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في إنجلترا إلى 184

إيطاليا: وفاة 627 شخصا بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

إيطاليا: وفاة 627 شخصا بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

إيطاليا بالمقدمة.. وفيات &#34;كورونا&#34; في أنحاء العالم تتجاوز 10 آلاف حالة

إيطاليا بالمقدمة.. وفيات "كورونا" في أنحاء العالم تتجاوز 10 آلاف حالة

ترامب: نعمل بأقصى طاقة لاحتواء &#34;العدو الخفي&#34; ولم نتوصل إلى علاج

ترامب: نعمل بأقصى طاقة لاحتواء "العدو الخفي" ولم نتوصل إلى علاج

روسيا تطور ثلاثة نماذج أولية للقاح ضد كورونا.. وهذا موعد نتائجها

روسيا تطور ثلاثة نماذج أولية للقاح ضد كورونا.. وهذا موعد نتائجها

شاهد: إسرائيل &#34;تتجسس&#34; على المشتبه في إصابتهم بفيروس (كورونا)

شاهد: إسرائيل "تتجسس" على المشتبه في إصابتهم بفيروس (كورونا)

الحكومة الألمانية: ميركل والوزراء يتقيدون بتدابير الوقاية من فيروس كورونا في الاجتماع

الحكومة الألمانية: ميركل والوزراء يتقيدون بتدابير الوقاية من فيروس كورونا في الاجتماع

التعليقات

الدنيا حكايات

المنافقون الجدد

المنافقون الجدد

شؤون فلسطينية

الشرطة تغلق مقهى وتوقف صاحبه في أريحا

الشرطة تغلق مقهى وتوقف صاحبه في أريحا

مستوطنون يعتدون على أراضي المواطنين شمال نابلس

مستوطنون يعتدون على أراضي المواطنين شمال نابلس

اعتقال شبان خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية والقدس

اعتقال شبان خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية والقدس

كهرباء غزة: تعطل مفاجئ لخط جباليا المغذي لمحافظة شمال غزة

كهرباء غزة: تعطل مفاجئ لخط جباليا المغذي لمحافظة شمال غزة

فتح تحذر من رفع أسعار المواد الاستهلاكية استغلالا للظروف

فتح تحذر من رفع أسعار المواد الاستهلاكية استغلالا للظروف

سعد يحذر من التداعيات الصحية على العمال الذين سمح لهم المبيت باسرائيل

سعد يحذر من التداعيات الصحية على العمال الذين سمح لهم المبيت باسرائيل

الجبهة الشعبية في محافظة خانيونس تنظم حملة تعقيم للوقاية من فيروس كورونا

الجبهة الشعبية في محافظة خانيونس تنظم حملة تعقيم للوقاية من فيروس كورونا

وزارة السياحة تعلن عن تخفيض رسوم الترخيص للمطاعم والفنادق 25%

وزارة السياحة تعلن عن تخفيض رسوم الترخيص للمطاعم والفنادق 25%

منوعات

بعد تعافيها من &#34;كورونا&#34;.. لجين عضاضة مع ابنتيها وتوجّه رسالة

بعد تعافيها من "كورونا".. لجين عضاضة مع ابنتيها وتوجّه رسالة

ممثل سوري يبتكر طريقة مضحكة لممارسة الرياضة خلال الحجر المنزلي

ممثل سوري يبتكر طريقة مضحكة لممارسة الرياضة خلال الحجر المنزلي

بسبب الكمامة.. شاب يثير غضب تامر حسني

بسبب الكمامة.. شاب يثير غضب تامر حسني

شاهد: دينا تستغل الحجر وتقوم بعمل منزلي

شاهد: دينا تستغل الحجر وتقوم بعمل منزلي

فيفي عبده تثير التساؤلات بما قالته عن كورونا.. (صعب جداً)

فيفي عبده تثير التساؤلات بما قالته عن كورونا.. (صعب جداً)

مغني &#34;بنت الجيران&#34; يسخر من كورونا بالأحضان والقبلات

مغني "بنت الجيران" يسخر من كورونا بالأحضان والقبلات

بطلة مسلسل &#34;لا كاسا دي بابيل&#34; تعلن إصابتها بفيروس كورونا

بطلة مسلسل "لا كاسا دي بابيل" تعلن إصابتها بفيروس كورونا

هيفاء وهبي تعلق على خبر اصابتها ب(كورونا)

هيفاء وهبي تعلق على خبر اصابتها ب(كورونا)

بخطوة إنسانية مؤثرة محمد رمضان ينسي الجميع قناعه الذهبي

بخطوة إنسانية مؤثرة محمد رمضان ينسي الجميع قناعه الذهبي

الفنانة المصرية شيرين رضا تخرج عن صمتها بعد أنباء إصابتها بـ&#34;كورونا&#34;

الفنانة المصرية شيرين رضا تخرج عن صمتها بعد أنباء إصابتها بـ"كورونا"

عربي

مصر: تسجيل 29 حالة إصابة جديدة بـ (كورونا).. ووفاة واحدة

مصر: تسجيل 29 حالة إصابة جديدة بـ (كورونا).. ووفاة واحدة

تعرّف على حصيلة &#34;كورونا&#34; في الخليج

تعرّف على حصيلة "كورونا" في الخليج

السعودية ترصد 120 مليار ريال لتخفيف آثار تداعيات فيروس كورونا

السعودية ترصد 120 مليار ريال لتخفيف آثار تداعيات فيروس كورونا

الرئيس التونسي يعلن حجراً صحياً كاملاً على بلاده

الرئيس التونسي يعلن حجراً صحياً كاملاً على بلاده