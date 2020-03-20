الأجهزة الأمنية تلقي القبض على 20 من الأئمة لعدم التزامهم بإغلاق المساجد







رام الله - دنيا الوطنألقت الأجهزة الأمنية القبض على 20 من أئمة وخطباء مساجد في محافظة الخليل، اليوم الجمعة، لعدم التزامهم بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية بإغلاق المساجد، وإقامتهم الصلاة فيها.وأكدت مصادر أمنية وفق (الوكالة الفلسطينية الرسمية) أنه لن يتم التراخي فيما يتعلق بتطبيق حالة الطوارئ، وحماية المواطنين ومكافحة انتشار الفيروس، وأن كافة الإجراءات القانونية ستتخذ بحق المخالفين لأنظمة الطوارئ وتعليمات الجهات الرسمية بهذا الخصوص.