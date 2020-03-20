شؤون فلسطينية

الأجهزة الأمنية تلقي القبض على 20 من الأئمة لعدم التزامهم بإغلاق المساجد

الأجهزة الأمنية تلقي القبض على 20 من الأئمة لعدم التزامهم بإغلاق المساجد
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 20 من أئمة وخطباء مساجد في محافظة الخليل، اليوم الجمعة، لعدم التزامهم بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية بإغلاق المساجد، وإقامتهم الصلاة فيها.

وأكدت مصادر أمنية وفق (الوكالة الفلسطينية الرسمية) أنه لن يتم التراخي فيما يتعلق بتطبيق حالة الطوارئ، وحماية المواطنين ومكافحة انتشار الفيروس، وأن كافة الإجراءات القانونية ستتخذ بحق المخالفين لأنظمة الطوارئ وتعليمات الجهات الرسمية بهذا الخصوص.


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