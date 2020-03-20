دولي

إيطاليا: وفاة 627 شخصا بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

إيطاليا: وفاة 627 شخصا بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الإيطالية اليوم الجمعة، عن وفاة 627 شخصا في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 4032.

وقالت السلطات إنه تم تسجيل 4760 إصابة جديدة، ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 47021 مصابا، شفي منهم 5129.

قال مصدر في تصريح لوكالة "رويترز" اليوم الجمعة، إن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا في منطقة لومبارديا بشمال إيطاليا، قفز بنحو 380 حالة خلال يوم واحد إلى حوالي 2550.

وأضاف المصدر: "إذا تأكد ذلك فستكون تلك أكبر زيادة منذ ظهور الفيروس قبل نحو شهر في المنطقة الأشد تضررا من العدوى في البلاد".

وأفاد بأن عدد حالات الإصابة الجديدة في المنطقة التي تضم مدينة ميلانو العاصمة المالية لإيطاليا، زاد بنحو 2380 ليرتفع إجمالي الإصابات في لومبارديا إلى حوالي 22264.

جدير بالذكر أن الصين سجلت 3248 وفاة من إجمالي إصابات بلغت 80967، علما أن 6569 مصابا فقط يتلقون العلاج حاليا في كامل البر الصيني.

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