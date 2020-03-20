شاهد: "الحب بزمن الكورونا" خليلي يتربط بفتاة تلحمية دون زفاف ومعازيم

رام الله - دنيا الوطنقرر العروسان عماد شرف من بلدة الظاهرية جنوب الخليل، وبراءة عمارنة من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، منذ فترة طويلة، أن يكون موعد زفافهما في العشرين من آذار 2020، لكن انتشار فيروس كورونا الذي وصل فلسطين، دفعهما إلى اقتصار حفل الزفاف على عائلتيهما فقط.وبحسب (الوكالة الفلسطينية الرسمية) جاء في بطاقة الدعوة لحفل الزفاف: "العروسان يدعوانكم لالتزام منازلكم والدعاء لهما بالبركة بمناسبة زفافهما في ظل أزمة كورونا".وفعلا، جرى زفاف العروسين اليوم الجمعة، بحضور الأهل فقط، حفاظا على سلامة المدعوين، في ظل انتشار فيروس كورنا.