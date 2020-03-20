تعرّف على حصيلة "كورونا" في الخليج

رام الله - دنيا الوطنداهم فيروس "كورونا المستجد" جميع دول الخليج العربي قادماً من إيران؛ بسبب وقوعها على الضفة المقابلة للخليج العربي، ووجود حركة تنقُّل واسعة معها.ونشر (الخليج أون لاين) انفوجرافيك، حول أعداد المصابين والمتعافين من الفيروس التاجي، في دول الخليج الست.كما سلط الإنفوجرافيك الضوء على أبرز الإجراءات والتدابير التي اتخذتها السلطات للحيلولة دون تفشي "كورونا"، الذي قلب العالم رأساً على عقب.