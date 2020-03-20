عربي

السعودية ترصد 120 مليار ريال لتخفيف آثار تداعيات فيروس كورونا

السعودية ترصد 120 مليار ريال لتخفيف آثار تداعيات فيروس كورونا
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية السعودية، الجمعة، اتخاذ إجراءات اقتصادية بقيمة تزيد على 120 مليار ريال لتخفيف تداعيات تفشي فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية في البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته (الرؤية)، إن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات الاحترازية للمساهمة في حماية المواطنين والمقيمين في المملكة، وتوفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات كورونا والعمل على الحد من انتشاره، وضمان استمرارية أعمال الأجهزة الحكومية.

وقال وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان إن الحكومة أعدت مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذا الوباء، حيث يصل حجم هذه المبادرات إلى ما يزيد على 120مليار ريال.

وأضاف أن هذه المبادرة تتمثل في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة للقطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافة إلى برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية.

وتمثلت المبادرات العاجلة في:

1- الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم من تاريخه حتى 30 يونيو 2020، وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة 3 أشهر دون مقابل.

2- تمكين أصحاب العمل من استرداد رسوم تأشيرات العمل المصدرة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة حتى في حال ختمها في جواز السفر، أو تمديدها لمدة 3 أشهر دون مقابل.

3- تمكين أصحاب العمل من تمديد تأشيرات الخروج والعودة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة لمدة 3 أشهر دون مقابل.

4- تمكين أصحاب الأعمال لمدة 3 أشهر من تأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وضريبة الدخل، وتأجيل تقديم الإقرارات الزكوية وتأجيل سداد الالتزامات المترتبة بموجبها، ومنح الشهادات الزكوية بلا قيود عن مدة إقرار العام المالي 2019، والتوسع في قبول طلبات التقسيط بدون اشتراط دفعة مقدمة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، إضافة إلى تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثراً حسب الحاجة.

5- تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة 30 يوماً مقابل تقديم ضمان بنكي، وذلك للأشهر الثلاثة القادمة، ووضع المعايير اللازمة لتمديد مدة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثراً حسب الحاجة.

6- تأجيل دفع بعض رسوم الخدمات الحكومية والرسوم البلدية المستحقة على منشآت القطاع الخاص، وذلك لمدة 3 أشهر، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثراً حسب الحاجة.

7- تفويض وزير المالية للموافقة على الإقراض وغيره من صور التمويل والإعفاء من سداد رسوم وعوائد القروض الممنوحة حتى نهاية عام 2020، لمبادرة برنامج استدامة الشركات.

وبحسب بيان وزارة المالية، فإن الحكومة قررت استخدام الأدوات المتاحة لتمويل القطاع الخاص، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تعزيز برامج الدعم لتخفيف الأثر على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية، ولضمان تعزيز الاستقرار المالي، وتؤكد الحكومة حرصها على صرف المستحقات وفق آجالها، إضافة إلى التدابير التي تحافظ على سلامة القطاع المالي، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكد الجدعان توفر القدرة لدى الحكومة على تنويع مصادر التمويل بين الدين العام والاحتياطي الحكومي بما يمكّنها من التعامل مع التحديات المستجدة، ويسمح بالتدخل الإيجابي في الاقتصاد من خلال القنوات والأوقات المناسبة، مع الحد من التأثير على مستهدفات الحكومة في الحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل.

وأضاف أنه ستتم مراجعة وإعادة توجيه بعض مخصصات الإنفاق في الميزانية نحو القطاعات الأكثر حاجة في ظل الظروف الحالية، ومنها تخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة حسب الحاجة، كما تم تخصيص ميزانية طوارئ لتغطية أي تكاليف قد تطرأ أثناء تطورات هذا الحدث العالمي.

وأكد على أن تركيز الحكومة سيستمر على بذل الجهود في كافة الأصعدة للتصدي لمخاطر الوباء من الناحية الصحية والاجتماعية، كما ستواصل الحكومة رفع كفاءة الأداء المالي والاقتصادي، بما يمكنها من التصدي للآثار المترتبة على انتشار الفيروس، إضافة إلى المحافظة على المكتسبات المالية والاقتصادية التي تحققت خلال الفترة الماضية، مشيداً بتفاعل المواطنين والمواطنات، وما قدّمه رجال الأعمال في المملكة من تسهيلات على المنشآت التجارية بإعفائهم من مستحقات الإيجارات وغيرها في مثل هذه الظروف التي تعيشها البلاد، منوهاً بضرورة استمرار متابعة التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة، بما يمكن المجتمع من تجاوز الأزمة بأقل الأضرار.

أخبار ذات صلة

تعرّف على حصيلة &#34;كورونا&#34; في الخليج

تعرّف على حصيلة "كورونا" في الخليج

الرئيس التونسي يعلن حجراً صحياً كاملاً على بلاده

الرئيس التونسي يعلن حجراً صحياً كاملاً على بلاده

شاهد: هل ينقذ الحشيش اقتصاد لبنان؟

شاهد: هل ينقذ الحشيش اقتصاد لبنان؟

الأردن يُعلن حظر التجول في جميع مناطق المملكة

الأردن يُعلن حظر التجول في جميع مناطق المملكة

بعد نفي الجيش المصري نشر قواته.. اقتراح بفرض حظر التجول لمواجهة (كورونا)

بعد نفي الجيش المصري نشر قواته.. اقتراح بفرض حظر التجول لمواجهة (كورونا)

الإمارات تحدث إجراءات دخول مواطني دول الخليج لأراضيها

الإمارات تحدث إجراءات دخول مواطني دول الخليج لأراضيها

وزير الصحة السوري: بلادنا خالية من (كورونا)

وزير الصحة السوري: بلادنا خالية من (كورونا)

في لبنان.. إصابات بفيروس (كورونا) مجهولة المصدر

في لبنان.. إصابات بفيروس (كورونا) مجهولة المصدر

التعليقات

الدنيا حكايات

المنافقون الجدد

المنافقون الجدد

شؤون فلسطينية

فتح تحذر من رفع أسعار المواد الاستهلاكية استغلالا للظروف

فتح تحذر من رفع أسعار المواد الاستهلاكية استغلالا للظروف

سعد يحذر من التداعيات الصحية على العمال الذين سمح لهم المبيت باسرائيل

سعد يحذر من التداعيات الصحية على العمال الذين سمح لهم المبيت باسرائيل

الجبهة الشعبية في محافظة خانيونس تنظم حملة تعقيم للوقاية من فيروس كورونا

الجبهة الشعبية في محافظة خانيونس تنظم حملة تعقيم للوقاية من فيروس كورونا

وزارة السياحة تعلن عن تخفيض رسوم الترخيص للمطاعم والفنادق 25%

وزارة السياحة تعلن عن تخفيض رسوم الترخيص للمطاعم والفنادق 25%

إدخال المئات من أطقم الفحص الطبي التشخيصي لفيروس (كورونا) لقطاع غزة

إدخال المئات من أطقم الفحص الطبي التشخيصي لفيروس (كورونا) لقطاع غزة

إصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين جنوب جنين

إصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين جنوب جنين

الشرطة تحذر من التعامل مع اي روابط الكترونية تحت اسم فايروس كورونا

الشرطة تحذر من التعامل مع اي روابط الكترونية تحت اسم فايروس كورونا

القبض على مواطن ينشر إشاعات ويسيء لأجهزة الأمن في بيت لحم

القبض على مواطن ينشر إشاعات ويسيء لأجهزة الأمن في بيت لحم

منوعات

بعد تعافيها من &#34;كورونا&#34;.. لجين عضاضة مع ابنتيها وتوجّه رسالة

بعد تعافيها من "كورونا".. لجين عضاضة مع ابنتيها وتوجّه رسالة

ممثل سوري يبتكر طريقة مضحكة لممارسة الرياضة خلال الحجر المنزلي

ممثل سوري يبتكر طريقة مضحكة لممارسة الرياضة خلال الحجر المنزلي

بسبب الكمامة.. شاب يثير غضب تامر حسني

بسبب الكمامة.. شاب يثير غضب تامر حسني

شاهد: دينا تستغل الحجر وتقوم بعمل منزلي

شاهد: دينا تستغل الحجر وتقوم بعمل منزلي

فيفي عبده تثير التساؤلات بما قالته عن كورونا.. (صعب جداً)

فيفي عبده تثير التساؤلات بما قالته عن كورونا.. (صعب جداً)

مغني &#34;بنت الجيران&#34; يسخر من كورونا بالأحضان والقبلات

مغني "بنت الجيران" يسخر من كورونا بالأحضان والقبلات

بطلة مسلسل &#34;لا كاسا دي بابيل&#34; تعلن إصابتها بفيروس كورونا

بطلة مسلسل "لا كاسا دي بابيل" تعلن إصابتها بفيروس كورونا

هيفاء وهبي تعلق على خبر اصابتها ب(كورونا)

هيفاء وهبي تعلق على خبر اصابتها ب(كورونا)

بخطوة إنسانية مؤثرة محمد رمضان ينسي الجميع قناعه الذهبي

بخطوة إنسانية مؤثرة محمد رمضان ينسي الجميع قناعه الذهبي

الفنانة المصرية شيرين رضا تخرج عن صمتها بعد أنباء إصابتها بـ&#34;كورونا&#34;

الفنانة المصرية شيرين رضا تخرج عن صمتها بعد أنباء إصابتها بـ"كورونا"

عربي

تعرّف على حصيلة &#34;كورونا&#34; في الخليج

تعرّف على حصيلة "كورونا" في الخليج

السعودية ترصد 120 مليار ريال لتخفيف آثار تداعيات فيروس كورونا

السعودية ترصد 120 مليار ريال لتخفيف آثار تداعيات فيروس كورونا

الرئيس التونسي يعلن حجراً صحياً كاملاً على بلاده

الرئيس التونسي يعلن حجراً صحياً كاملاً على بلاده

شاهد: هل ينقذ الحشيش اقتصاد لبنان؟

شاهد: هل ينقذ الحشيش اقتصاد لبنان؟