الرئيس التونسي يعلن حجراً صحياً كاملاً على بلاده

الرئيس التونسي قيس سعيد

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الجمعة، فرض حجر صحي كامل على البلاد، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، المعروف أيضاً بـ(كوفيد-19).



وقال قيس سعيّد في خطاب بثه التلفزيون التونسي إنه سيتم عزل المدن عن بعضها البعض، ووقف التنقل بين المدن إلا في الحالات القصوى جدا، وذلك وفق ما نقلته (الرؤيا).



وطمأن الرئيس التونسي الشعب، موضحاً أنه سيتم مد كل السكان بالمواد الغذائية، وستبقى المحال التجارية الصغرى مفتوحة، تجنباً للتجمعات الكبرى، مؤكداً أنه سيتم تزويدها بكل ما يحتاج إليه المواطن.



كما تقرر غلق المناطق الصناعية الكبرى في تونس، حيث يتواجد عدد مكثف من العمالة والموظفين.



وشدد سعيد على أنه سيتم الحجر الصحي على بعض الأشخاص، على أن يتم تأمين النزل والفضاءات المخصصة لذلك.