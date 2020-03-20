عربي

الرئيس التونسي يعلن حجراً صحياً كاملاً على بلاده

الرئيس التونسي يعلن حجراً صحياً كاملاً على بلاده
الرئيس التونسي قيس سعيد
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الجمعة، فرض حجر صحي كامل على البلاد، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، المعروف أيضاً بـ(كوفيد-19).

وقال قيس سعيّد في خطاب بثه التلفزيون التونسي إنه سيتم عزل المدن عن بعضها البعض، ووقف التنقل بين المدن إلا في الحالات القصوى جدا، وذلك وفق ما نقلته (الرؤيا). 

وطمأن الرئيس التونسي الشعب، موضحاً أنه سيتم مد كل السكان بالمواد الغذائية، وستبقى المحال التجارية الصغرى مفتوحة، تجنباً للتجمعات الكبرى، مؤكداً أنه سيتم تزويدها بكل ما يحتاج إليه المواطن.

كما تقرر غلق المناطق الصناعية الكبرى في تونس، حيث يتواجد عدد مكثف من العمالة والموظفين.

وشدد سعيد على أنه سيتم الحجر الصحي على بعض الأشخاص، على أن يتم تأمين النزل والفضاءات المخصصة لذلك.

أخبار ذات صلة

تعرّف على حصيلة &#34;كورونا&#34; في الخليج

تعرّف على حصيلة "كورونا" في الخليج

السعودية ترصد 120 مليار ريال لتخفيف آثار تداعيات فيروس كورونا

السعودية ترصد 120 مليار ريال لتخفيف آثار تداعيات فيروس كورونا

شاهد: هل ينقذ الحشيش اقتصاد لبنان؟

شاهد: هل ينقذ الحشيش اقتصاد لبنان؟

الأردن يُعلن حظر التجول في جميع مناطق المملكة

الأردن يُعلن حظر التجول في جميع مناطق المملكة

بعد نفي الجيش المصري نشر قواته.. اقتراح بفرض حظر التجول لمواجهة (كورونا)

بعد نفي الجيش المصري نشر قواته.. اقتراح بفرض حظر التجول لمواجهة (كورونا)

الإمارات تحدث إجراءات دخول مواطني دول الخليج لأراضيها

الإمارات تحدث إجراءات دخول مواطني دول الخليج لأراضيها

وزير الصحة السوري: بلادنا خالية من (كورونا)

وزير الصحة السوري: بلادنا خالية من (كورونا)

في لبنان.. إصابات بفيروس (كورونا) مجهولة المصدر

في لبنان.. إصابات بفيروس (كورونا) مجهولة المصدر

التعليقات

الدنيا حكايات

المنافقون الجدد

المنافقون الجدد

شؤون فلسطينية

فتح تحذر من رفع أسعار المواد الاستهلاكية استغلالا للظروف

فتح تحذر من رفع أسعار المواد الاستهلاكية استغلالا للظروف

سعد يحذر من التداعيات الصحية على العمال الذين سمح لهم المبيت باسرائيل

سعد يحذر من التداعيات الصحية على العمال الذين سمح لهم المبيت باسرائيل

الجبهة الشعبية في محافظة خانيونس تنظم حملة تعقيم للوقاية من فيروس كورونا

الجبهة الشعبية في محافظة خانيونس تنظم حملة تعقيم للوقاية من فيروس كورونا

وزارة السياحة تعلن عن تخفيض رسوم الترخيص للمطاعم والفنادق 25%

وزارة السياحة تعلن عن تخفيض رسوم الترخيص للمطاعم والفنادق 25%

إدخال المئات من أطقم الفحص الطبي التشخيصي لفيروس (كورونا) لقطاع غزة

إدخال المئات من أطقم الفحص الطبي التشخيصي لفيروس (كورونا) لقطاع غزة

إصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين جنوب جنين

إصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين جنوب جنين

الشرطة تحذر من التعامل مع اي روابط الكترونية تحت اسم فايروس كورونا

الشرطة تحذر من التعامل مع اي روابط الكترونية تحت اسم فايروس كورونا

القبض على مواطن ينشر إشاعات ويسيء لأجهزة الأمن في بيت لحم

القبض على مواطن ينشر إشاعات ويسيء لأجهزة الأمن في بيت لحم

منوعات

بعد تعافيها من &#34;كورونا&#34;.. لجين عضاضة مع ابنتيها وتوجّه رسالة

بعد تعافيها من "كورونا".. لجين عضاضة مع ابنتيها وتوجّه رسالة

ممثل سوري يبتكر طريقة مضحكة لممارسة الرياضة خلال الحجر المنزلي

ممثل سوري يبتكر طريقة مضحكة لممارسة الرياضة خلال الحجر المنزلي

بسبب الكمامة.. شاب يثير غضب تامر حسني

بسبب الكمامة.. شاب يثير غضب تامر حسني

شاهد: دينا تستغل الحجر وتقوم بعمل منزلي

شاهد: دينا تستغل الحجر وتقوم بعمل منزلي

فيفي عبده تثير التساؤلات بما قالته عن كورونا.. (صعب جداً)

فيفي عبده تثير التساؤلات بما قالته عن كورونا.. (صعب جداً)

مغني &#34;بنت الجيران&#34; يسخر من كورونا بالأحضان والقبلات

مغني "بنت الجيران" يسخر من كورونا بالأحضان والقبلات

بطلة مسلسل &#34;لا كاسا دي بابيل&#34; تعلن إصابتها بفيروس كورونا

بطلة مسلسل "لا كاسا دي بابيل" تعلن إصابتها بفيروس كورونا

هيفاء وهبي تعلق على خبر اصابتها ب(كورونا)

هيفاء وهبي تعلق على خبر اصابتها ب(كورونا)

بخطوة إنسانية مؤثرة محمد رمضان ينسي الجميع قناعه الذهبي

بخطوة إنسانية مؤثرة محمد رمضان ينسي الجميع قناعه الذهبي

الفنانة المصرية شيرين رضا تخرج عن صمتها بعد أنباء إصابتها بـ&#34;كورونا&#34;

الفنانة المصرية شيرين رضا تخرج عن صمتها بعد أنباء إصابتها بـ"كورونا"

عربي

تعرّف على حصيلة &#34;كورونا&#34; في الخليج

تعرّف على حصيلة "كورونا" في الخليج

السعودية ترصد 120 مليار ريال لتخفيف آثار تداعيات فيروس كورونا

السعودية ترصد 120 مليار ريال لتخفيف آثار تداعيات فيروس كورونا

الرئيس التونسي يعلن حجراً صحياً كاملاً على بلاده

الرئيس التونسي يعلن حجراً صحياً كاملاً على بلاده

شاهد: هل ينقذ الحشيش اقتصاد لبنان؟

شاهد: هل ينقذ الحشيش اقتصاد لبنان؟