"فتح" تحذر من رفع أسعار المواد الاستهلاكية استغلالا للظروف

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رام الله - دنيا الوطن

حذرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) من رفع أسعار المواد الاستهلاكية استغلالا للظروف السائدة.



وقالت الحركة، في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة، مساء اليوم الجمعة، ونقلته (الوكالة الفلسطينية الرسمية) إن هذا السلوك (رفع الأسعار) يتهدد- إذا ما انتشر- المنظومة الفلسطينية التي ضمنت حتى الآن نجاعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس (كورونا)، تطبيقا لتوجيهات سيادة الرئيس محمود عباس.



ودعت "فتح" أبناء شعبنا إلى رصد أي حالات مخالفة والإبلاغ عنها، مؤكدة أنها ستعمل يدا بيد مع الأجهزة الأمنية لمنع وقوع الضرر على المواطنين الذين هم أيضا رأس حربة في مواجهة هذه المرحلة الصعبة.