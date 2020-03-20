ترامب: نعمل بأقصى طاقة لاحتواء "العدو الخفي" ولم نتوصل إلى علاج

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنهم يعملون مجتمعين بأقصى طاقة لاحتواء "العدو الخفي"، نافيا التوصل إلى دواء مضاد لفيروس كورونا المستجد.



وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة ،"ندرس منح الموظفين إجازات مدفوعة في إطار إجراءات التصدي للفيروس، طالبا السماح بتعليق دفع مستحقات الطلبة للمدارس والجامعات ومن دون إضافة فوائد عليهم، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.



وتابع "نسعى لمنع انتقال فيروس كورونا إلى الولايات المتحدة عبر المهاجرين ونعمل مع المكسيك وكندا لمنع انتشاره"، فيما أكد وزير خارجيته مايك بومبيو أنه سيبدأ من الليلة إغلاق الحدود مع كندا.



وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه لا يفكر حاليا في فرض حجر كامل على الولايات المتحدة لاحتواء تفشي الفيروس.



وكان ترامب كشف، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة بدأت بتجارب سريرية على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.



وأضاف الرئيس الأمريكي: "خلال أسابيع سنعلن عن تحقيق نجاح في لقاح فيروس كورونا"، مشيرا إلى أن "أمريكا تبذل جهودا متواصلة للقضاء نهائيا على الفيروس".