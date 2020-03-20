الصحة بغزة: نتائج 82 عينة كانت سليمة والقطاع خالي من فيروس (كورونا)





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الجمعة، أن المختبر المركزي اجرى 82 فحصاً مخبرياً لحالات مشتبه من العائدين حتى عصر اليوم، وكانت جميع نتائجها سلبية ولم تسجيل أي إصابة بالمرض، مؤكدين خلو قطاع غزة من فيروس كورونا الجديد حتى الان.وأضافت الصحة في الموجز اليومي لأخر مستجدات فيروس (كورونا) بقطاع غزة " الطواقم الطبية تتابع الحالة الصحية ل 1198 عائدا الى قطاع غزة داخل 18 مركزاً للحجر الصحي على مدار الساعة، وقدمت الفرق الطبية خدماتها لـ 425 عائداً داخل مراكز الحجر الصحي ونطمئن أهلنا في قطاع غزة بان جميعهم بصحة جيدة.وأوضحت الوزارة أنها تابعت إجراءات انهاء الحجر المنزلي لــ 637 عائداً الى قطاع غزة ولم تسجل عليهم أي اعراض مرضية، لينخفض عدد المتبقين في الحجر المنزلي حتى اللحظة 2071 عائداً، كما جرى متابعة مدى الالتزام بالسلامة والوقاية المنزلية لـ 1124 عائداً منهم.وطالبت المؤسسات الإنسانية والاغاثية الدولية الى تلبية الاحتياجات العاجلة والطارئة من أجهزة التنفس والعنايات المركزة والادوية والمستهلكات الطبية والمستلزمات الوقائية لمواجهة وباء كوفيد19.ودعت المواطنين الى الالتزام بتعليمات وإرشادات الوقاية والسلامة الشخصية والمجتمعية، ونؤكد على كبار السن والأطفال ومرضى الجهاز التنفسي وذوي المناعة الضعيفة تجنب الأماكن العامة والتجمعات المزدحمة.