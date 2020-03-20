عاجل

  • ترامب: نعمل بأقصى طاقة لاحتواء "العدو الخفي" ولم نتوصل إلى علاج

  • الحكومة البريطانية تتعهد بتغطية 80% من راتب كل من يفقد وظيفته بسبب كورونا

عربي

شاهد: هل ينقذ الحشيش اقتصاد لبنان؟

شاهد: هل ينقذ الحشيش اقتصاد لبنان؟
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ذهب لبنان الأخضر، هكذا يسمي البعض الحشيش اللبناني الذي يحتل مرتبة متقدمة عالميا في زراعته وانتاجه، حيث يرى البعض أن الحشيش قد يلعب دورا في خروج البلاد من أزمتها الاقتصادية، وفق تقرير مصور لـ"بي بي سي" البريطانية. 

وبعد إقرار مشروع قانون تقنين زراعة الحشيش لأغراض طبية من قبل اللجان النيابة اللبنانية، أصبح القانون في انتظار الموافقة النهائية فقط من قِبل اللجنة العامة لمجلس النواب.

 

أخبار ذات صلة

الأردن يُعلن حظر التجول في جميع مناطق المملكة

الأردن يُعلن حظر التجول في جميع مناطق المملكة

بعد نفي الجيش المصري نشر قواته.. اقتراح بفرض حظر التجول لمواجهة (كورونا)

بعد نفي الجيش المصري نشر قواته.. اقتراح بفرض حظر التجول لمواجهة (كورونا)

الإمارات تحدث إجراءات دخول مواطني دول الخليج لأراضيها

الإمارات تحدث إجراءات دخول مواطني دول الخليج لأراضيها

وزير الصحة السوري: بلادنا خالية من (كورونا)

وزير الصحة السوري: بلادنا خالية من (كورونا)

في لبنان.. إصابات بفيروس (كورونا) مجهولة المصدر

في لبنان.. إصابات بفيروس (كورونا) مجهولة المصدر

بسبب قضية &#34;فاخوري&#34;.. الخارجية اللبنانية تستدعي السفيرة الأمريكية في بيروت

بسبب قضية "فاخوري".. الخارجية اللبنانية تستدعي السفيرة الأمريكية في بيروت

بينهم معارضون للسيسي.. الإفراج عن 15 ناشطًا في مصر

بينهم معارضون للسيسي.. الإفراج عن 15 ناشطًا في مصر

الأردن قد يُعلن حظر التجول بسبب (كورونا)

الأردن قد يُعلن حظر التجول بسبب (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

المنافقون الجدد

المنافقون الجدد

شؤون فلسطينية

سعد يحذر من التداعيات الصحية على العمال الذين سمح لهم المبيت باسرائيل

سعد يحذر من التداعيات الصحية على العمال الذين سمح لهم المبيت باسرائيل

الجبهة الشعبية في محافظة خانيونس تنظم حملة تعقيم للوقاية من فيروس كورونا

الجبهة الشعبية في محافظة خانيونس تنظم حملة تعقيم للوقاية من فيروس كورونا

وزارة السياحة تعلن عن تخفيض رسوم الترخيص للمطاعم والفنادق 25%

وزارة السياحة تعلن عن تخفيض رسوم الترخيص للمطاعم والفنادق 25%

إدخال المئات من أطقم الفحص الطبي التشخيصي لفيروس (كورونا) لقطاع غزة

إدخال المئات من أطقم الفحص الطبي التشخيصي لفيروس (كورونا) لقطاع غزة

إصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين جنوب جنين

إصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين جنوب جنين

الشرطة تحذر من التعامل مع اي روابط الكترونية تحت اسم فايروس كورونا

الشرطة تحذر من التعامل مع اي روابط الكترونية تحت اسم فايروس كورونا

القبض على مواطن ينشر إشاعات ويسيء لأجهزة الأمن في بيت لحم

القبض على مواطن ينشر إشاعات ويسيء لأجهزة الأمن في بيت لحم

المطران حنا: فيروس (كورونا) جعل الكثيرين من الناس عاطلين عن العمل

المطران حنا: فيروس (كورونا) جعل الكثيرين من الناس عاطلين عن العمل

منوعات

بعد تعافيها من &#34;كورونا&#34;.. لجين عضاضة مع ابنتيها وتوجّه رسالة

بعد تعافيها من "كورونا".. لجين عضاضة مع ابنتيها وتوجّه رسالة

ممثل سوري يبتكر طريقة مضحكة لممارسة الرياضة خلال الحجر المنزلي

ممثل سوري يبتكر طريقة مضحكة لممارسة الرياضة خلال الحجر المنزلي

بسبب الكمامة.. شاب يثير غضب تامر حسني

بسبب الكمامة.. شاب يثير غضب تامر حسني

شاهد: دينا تستغل الحجر وتقوم بعمل منزلي

شاهد: دينا تستغل الحجر وتقوم بعمل منزلي

فيفي عبده تثير التساؤلات بما قالته عن كورونا.. (صعب جداً)

فيفي عبده تثير التساؤلات بما قالته عن كورونا.. (صعب جداً)

مغني &#34;بنت الجيران&#34; يسخر من كورونا بالأحضان والقبلات

مغني "بنت الجيران" يسخر من كورونا بالأحضان والقبلات

بطلة مسلسل &#34;لا كاسا دي بابيل&#34; تعلن إصابتها بفيروس كورونا

بطلة مسلسل "لا كاسا دي بابيل" تعلن إصابتها بفيروس كورونا

هيفاء وهبي تعلق على خبر اصابتها ب(كورونا)

هيفاء وهبي تعلق على خبر اصابتها ب(كورونا)

بخطوة إنسانية مؤثرة محمد رمضان ينسي الجميع قناعه الذهبي

بخطوة إنسانية مؤثرة محمد رمضان ينسي الجميع قناعه الذهبي

الفنانة المصرية شيرين رضا تخرج عن صمتها بعد أنباء إصابتها بـ&#34;كورونا&#34;

الفنانة المصرية شيرين رضا تخرج عن صمتها بعد أنباء إصابتها بـ"كورونا"

عربي

شاهد: هل ينقذ الحشيش اقتصاد لبنان؟

شاهد: هل ينقذ الحشيش اقتصاد لبنان؟

الأردن يُعلن حظر التجول في جميع مناطق المملكة

الأردن يُعلن حظر التجول في جميع مناطق المملكة

بعد نفي الجيش المصري نشر قواته.. اقتراح بفرض حظر التجول لمواجهة (كورونا)

بعد نفي الجيش المصري نشر قواته.. اقتراح بفرض حظر التجول لمواجهة (كورونا)

الإمارات تحدث إجراءات دخول مواطني دول الخليج لأراضيها

الإمارات تحدث إجراءات دخول مواطني دول الخليج لأراضيها