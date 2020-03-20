شاهد: هل ينقذ الحشيش اقتصاد لبنان؟

رام الله - دنيا الوطنذهب لبنان الأخضر، هكذا يسمي البعض الحشيش اللبناني الذي يحتل مرتبة متقدمة عالميا في زراعته وانتاجه، حيث يرى البعض أن الحشيش قد يلعب دورا في خروج البلاد من أزمتها الاقتصادية، وفق تقرير مصور لـ"بي بي سي" البريطانية.وبعد إقرار مشروع قانون تقنين زراعة الحشيش لأغراض طبية من قبل اللجان النيابة اللبنانية، أصبح القانون في انتظار الموافقة النهائية فقط من قِبل اللجنة العامة لمجلس النواب.