روسيا تطور ثلاثة نماذج أولية للقاح ضد كورونا.. وهذا موعد نتائجها

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الدائرة الصحفية للوكالة الطبية البيولوجية الروسية، اليوم الجمعة، أن الوكالة تعمل على تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وهناك بالفعل ثلاثة نماذج أولية للقاح، وقد بدأت الدراسات على الفئران، ومن المتوقع ظهور النتائج في يونيو/حزيران 2020.



وقالت الوكالة في بيان نقلته (سبوتنك): "اليوم، تم إنشاء ثلاثة لقاحات نموذجية في الوكالة الطبية البيولوجية، وهي بروتينات مؤتلفة تعتمد على حواتم بروتين "إس-بروتين سارس- CoV-2"، وتم إطلاق دراسات حول المناعة على الفئران".



ومن المتوقع أن تكون نتائج الدراسات التجريبية جاهزة في يونيو/حزيران 2020، كما من المقرر الانتهاء من المرحلة الثانية بحلول بداية الربع الثالث من عام 2020.



وصرح رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الجمعة، أن العلماء الروس قاموا بتطوير 6 أدوية للعلاج من فيروس كورونا، وأنه سيتم الإعلان عن فعاليتها قريبا.



وأعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، أن المنظمة تلقت 40 اختبارا للكشف عن فيروس كورونا بالإضافة إلى تطوير 20 لقاحا.



وقالت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق من اليوم، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم، قد تجاوز 209 آلاف ووفاة أكثر من 8.7 ألف شخص.