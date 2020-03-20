شاهد: إسرائيل "تتجسس" على المشتبه في إصابتهم بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن
أقرت السلطات الإسرائيلية إجراءات جديدة تسمح لها بالحصول على بيانات من أي هاتف دون إذن في محاولة السيطرة على تفشي فيروس كورونا، كما تقول.

وفتحت الإجراءات باب نقاش حول التوازن بين الحق في الخصوصية والحق في الحفاظ على الحياة، وذلك وفق ما نقلته (بي بي سي) غربي. 

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا وصلت إلى 705.

وأكدت أنها ستغرم من لم يلتزم بالحجر الصحي "العزل" ما بين 5000-3000 شيكل، انتهك بالفعل هذا القرار أكثر من 120 شخصًا و 20 شركة، وقد تم تغريم البعض فيما تبحث الشرطة عن آخرين ويعيدونهم إلى العزل.

 


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