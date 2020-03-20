هيئة الأسرى: فرض الحجر الاحترازي على مجموعة من الأسرى في سجن "مجدو"

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الجمعة، بأنه تم فرض الحجر الاحترازي على مجموعة من الأسرى في سجن "مجدو"، بعد إخراجهم من السجن وإعادتهم إليه.



وأكدت الهيئة وفق (الوكالة الفلسطينية الرسمية)، أنه لا إصابات بفيروس "كورونا" في صفوف الأسرى حتى اللحظة، وجددت تحميل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياتهم.



وطالبت بضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات الوقائية وتوفير المعقمات ومواد التنظيف في كافة السجون والمعتقلات، لحماية الأسرى من هذا الفيروس.