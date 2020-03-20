الحكومة الألمانية: ميركل والوزراء يتقيدون بتدابير الوقاية من فيروس كورونا في الاجتماع





وفي وقت سابق، حث خبراء من معهد روبرت كوخ في ألمانيا، المواطنين على مراقبة الإجراءات الأمنية: غسل أيديهم بانتظام بالصابون، ورفض مصافحة الأيدي في الاجتماعات، والحفاظ على مسافة تصل إلى متر ونصف بين الناس.



وفي وقت سابق، حث خبراء من معهد روبرت كوخ في ألمانيا، المواطنين على مراقبة الإجراءات الأمنية: غسل أيديهم بانتظام بالصابون، ورفض مصافحة الأيدي في الاجتماعات، والحفاظ على مسافة تصل إلى متر ونصف بين الناس.

رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن سيبرت، أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والوزراء عقدوا اجتماعا لمجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء، مع مراعاة متطلبات السلامة الخاصة بوباء كورونا العالمي.وقال سيبرت، وفي (سبوتنك) في صورة نشرها عبر حسابه الشخصي في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "اجتماع مجلس الوزراء في مكتب المستشار الاتحادي: الحكومة الألمانية تبقي أيضا على مسافة أمان، وعلى الرغم من ذلك، فإنها تعمل معا بشكل وثيق".