شؤون فلسطينية

وزارة الاقتصاد الوطني تعالج  155 شكوى تتركز في ارتفاع الأسعار

وزارة الاقتصاد الوطني تعالج  155 شكوى تتركز في ارتفاع الأسعار
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الجمعة، ان طواقمها عالجت على مدار 48ساعة الماضية نحو155شكوى تركزت اغلبها في ارتفاع اسعار سلع الارز والطحين.

وبينت الوزارة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" أن اسعار السلع بدأت تعود الى الاستقرار وسيلمس المواطن خلال الايام القليلة ذلك لافته الى التزام موردي السلع الاساسية الالتزام بعدم رفع الاسعار التي تورد الى المحال التجارية.

وأشارت الوزارة ان عمليات الرصد والمتابعة اليومية للمخزون التمويني من السلع وخاصة الاساسية لا تعطي مبرر لاي تاجر رفع الاسعار بحجة ارتفاع صرف العملة خاصة ان جل المخزون قديم .

وشددت الوزارة انها ماضية باتخاذ مزيد من التدابير لضبط وتنظيم السوق قي مقدمتها اغلاق المحال التجاري المخالف وسحب التراخيص ووضع المستغلين على القائمة السوداء.

وحذرت الوزارة القطاع التجاري بمختلف مكوناته الاقدام على رفع الاسعار ومخالفة الانظمة والقوانين المعمول بها خاصة في ظل حالة الطوارئ الراهنة لمواجهة الجائحة الصحية معربة عن شكرها للتجار الذين بادروا الى عمل المبادرات والتنزيلات والذي لمسته الطواقم خلال جولاتها الميدانية.

واكدت الوزارة ان طواقمها وشركائها التي تتواجد حاليا في جولات ميدانية تعمل على مدار الساعة في ضبط وتنظيم السوق داعية المواطنين الابلاغ عن اي شكوى عبر الرقم129 او عبر هواتف مدراء حماية المستهلك في المحافظات او عبر صفحة الوزارة الرسمية الفيسبوك.

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