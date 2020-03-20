شؤون فلسطينية

محافظ غزة يوضح حقيقة منشوره بشأن الوصفة الشعبية لعلاج (كورونا)

محافظ غزة يوضح حقيقة منشوره بشأن الوصفة الشعبية لعلاج (كورونا)
ابراهيم أبو النجا
رام الله - دنيا الوطن
أصدر محافظ مدينة غزة، الوزير إبراهيم أبو النجا، مساء الجمعة، تنويهاً بشأن منشور له عبر صفحته بفيسبوك قدم فيه وصفة شعبية لعلاج فيروس (كورونا). 

وقال أبو النجا، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "أنوه أنني لم أنشر على صفحتي الشخصية على موقع الفيسبوك أي شيء يتعلق بعلاج فيروس الكورونا".

وأضاف أبو النجا: "يبدو أن هناك اختراق لصفحتي الشخصية، لذا أود التنويه بذلك، مع دعواتنا أن يحفظ شعبنا من هذا الوباء".  

وفي وقت سابق، نُشر على صفحة محافظ غزة، إبراهيم أبو النجا، عبر فيسبوك وصفة شعبية باستخدام الفلفل الحار للعلاج من فيروس (كورونا).

وحسب الوصفة، فإنه يجب استخدام عشرة قرون فلفل من النوع الحار جداً، وثلاث حبات ليمون، وغسلهم جيداً وتقطيعهما ووضعها في خلاط حتي تذوب تماماً، وملعقتان صباحاً وملعفتان وسط النهار وملعقتنا ليلا لمدة يومين"، حسب ما نُشر.



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