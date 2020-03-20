الجبهة الشعبية في محافظة خانيونس تنظم حملة تعقيم للوقاية من فيروس كورونا



























رام الله - دنيا الوطننظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في محافظة خان يونس صباح اليوم الجمعة حملة تعقيم شملت العديد من المناطق بالمحافظة، بمشاركة حشد تقدمهم قيادات وكوادر وأعضاء الجبهة بالمحافظة، وتأتي الحملة في إطار تنفيذ خطة الطوارئ التي أقرتها الجبهة في القطاع للتصدي لمخاطر هذا المرض.انطلقت الحملة من منطقة بني سهيلا شرقي المحافظة حيث تم تعقيم السوق المركزي والمحلات التجارية وبعض المؤسسات الدينية، وتعد هذه الأماكن الأكثر اكتظاظاً و تجمعاً بالمنطقة.أما وسط البلد بالمحافظة بدأت من دوار أبو حميد وشوارع البلد وسط المدينة والسوق المركزي وأحد المؤسسات الدينية، وسوق حراء.أيضاً تم تعقيم مدرسة الصفوه وتعد هذه المدرسة مكاناً مخصصا للحجر الصحي الإحترازي من قبل وزارة الصحة للمواطنين العائدين من معبر رفح البري.وأكد أحد المشاركين في هذه الحملة التطوعية على استمرار الجبهة في جهودها من أجل مواجهة مخاطر المرض عبر إجراءات احترازية متواصلة في حملات التعقيم للأماكن والمرافق العامة من جانب، والحملات التوعووية للمواطنين من جانب آخر.ودعا الرفيق جميع قطاعات شعبنا وخاصة القطاع الحكومي والخاص إلى الاستمرار في جهودهم بكافة الأشكال والسبل للتصدي للمرض الخطير ومواجهة مخاطره.