وزارة السياحة تعلن عن تخفيض رسوم الترخيص للمطاعم والفنادق 25%





ونظراً للأوضاع الاقتصادية الصعبة أعلن الهور بأن وزارة السياحة قررت تخفيض رسوم الترخيص لكل المطاعم والفنادق في القطاع بنسبه 25% مساهمه منها في دعم هذا القطاع الهام .



وفى هذا الصدد تقدم الهور بالشكر الى رئيس هيئة المطاعم والفنادق "صلاح ابو حصيرة" على الحس الوطني والأخلاقي الذى ابداه حيث لم يتوانى في الاعلان المباشر عن وضع امكانيات القطاع الفندقي وخدماته ومقدراته لدى الجهات المعنية في القطاع إن طلب منه ذلك" .



وأشار الهور الى ان القطاع الخاص على علاقة تكاملية مع القطاع الحكومي، وهناك تواصل مستمر وشراكة حقيقة لتقديم كل ما يخدم الوطن والمواطن.



رام الله - دنيا الوطنأجرت وزارة السياحة والاثار سلسة من اللقاءات مع الجهات المختصة لبحث امكانيه وضع بعض الفنادق في قطاع غزة تحت تصرف وزارة الصحة لاستخدامها كأماكن امنة للحجر الصحي في ظل ازمة انتشار فيروس كورونا .وقال الدكتور زكريا الهور مدير عام السياحة بأن الوزارة على تواصل دائم مع كل القطاعات المعنية وخاصة هيئة المطاعم والفنادق والخدمات السياحية الذين اعربوا عن استعدادهم وجهوزيتهم لوضع كل الامكانيات والمقدرات في خدمة ابناء شعبنا .