إدخال المئات من أطقم الفحص الطبي التشخيصي لفيروس (كورونا) لقطاع غزة











رام الله - دنيا الوطننقلت إسرائيل، اليوم الجمعة، المئات من أطقم الفحص الطبي التشخيصي لفيروس (كورونا) إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى معدات الوقاية الطبية.ونقلت الإدارة المدنية حوالي 1000 مجموعة وقاية و100 لتر من جل معقم لليدين للوقاية والنظافة، للسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية.وتم ذلك بالتعاون مع وزارة الصحة لمنع تفشي فيروس كورونا في قطاع غزة والقضاء على انتشار الفيروس في مناطق الضفة الغربية.