إصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين جنوب جنين
رام الله - دنيا الوطن
أصيب مواطن من بلدة الفندقومية جنوب جنين برضوض، اليوم الجمعة، جراء اعتداء المستوطنين عليه بالضرب.
أصيب مواطن من بلدة الفندقومية جنوب جنين برضوض، اليوم الجمعة، جراء اعتداء المستوطنين عليه بالضرب.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسلن دغلس، وفق (الوكالة الفلسطينية الرسمية)، إن مستوطنين تسللوا من مستوطنة " حومش" المخلاة، على طريق جنين نابلس، واعتدوا على المواطن مصطفى أبو زعبل من قرية الفندقومية أثناء عمله بأرضه لإصابته برضوض، وسرقوا حصانه.
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