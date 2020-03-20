إصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين جنوب جنين

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسلن دغلس، وفق (الوكالة الفلسطينية الرسمية)، إن مستوطنين تسللوا من مستوطنة " حومش" المخلاة، على طريق جنين نابلس، واعتدوا على المواطن مصطفى أبو زعبل من قرية الفندقومية أثناء عمله بأرضه لإصابته برضوض، وسرقوا حصانه.





رام الله - دنيا الوطنأصيب مواطن من بلدة الفندقومية جنوب جنين برضوض، اليوم الجمعة، جراء اعتداء المستوطنين عليه بالضرب.