الشرطة تحذر من التعامل مع اي روابط الكترونية تحت اسم فايروس كورونا

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رام الله - دنيا الوطن

حذرت الشرطة الفلسطينية، اليوم الجمعة، المواطنين من التعامل مع اي رسائل الكترونية او روابط مجهولة المصدر تحت اسم فايروس كورونا coronavirus .



وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، ان وحدة الجرائم الالكترونية بالشرطة اشارت الى قيام بعض القراصنة "الهاكرز " والمحتالين باستغلال روابط خبيثة وتطبيقات احتيالية وهمية تحت مسمى فايروس كورونا، وتؤكد على المواطنين ضرورة عدم الدخول الى هذه الروابط مجهولة المصدر مما قد يتسبب بخرق الخصوصية وسرقة البيانات والابتزاز بأشكاله.



وأضافت ان ما يتم الاعتماد عليه هو الجهات الرسمية وما يصدر عنها من معلومات حول الفايروس وطرق التعامل معه والوقاية منه وذلك من خلال مواقعها الرسمية.