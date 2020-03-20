القبض على مواطن ينشر إشاعات ويسيء لأجهزة الأمن في بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

قبضت شرطة محافظة بيت لحم صباح اليوم على شخص من سكان محافظة بيت لحم قام بنشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي حول إصابات بفايروس كورونا ومنشورات تسيء للأجهزة الأمنية.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه على اثر ورود معلومات بوجود شخص يقوم بنشر أخبار تثير القلق والخوف عن وجود إصابات بفايروس كورونا دون الرجوع إلى جهات الاختصاص والمصادر الرسمية بالإضافة إلى نشر منشورات تسيء للأجهزة الأمنية في بيت لحم وعلى الفور قامت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية في فرع المباحث العامة بشرطة بيت لحم بالبحث والتحري عن الشخص حيث تبين انه من سكان المحافظة، وتم القبض عليه صباح اليوم الجمعة .



وأضافت، انه تم توقيفه لحين استكمال الإجراءات القانونية وتحويله إلى جهة الاختصاص حسب الأصول .



وناشدت الشرطة المواطنين ضرورة اخذ الخبر من المصادر الرسمية والناطقين الرسمين في الحكومة ووزارة الصحة والأجهزة الأمنية فيما يخص هذا المرض تجنبا لإثارة القلق والخوف بين المواطنين .