المطران حنا: فيروس (كورونا) جعل الكثيرين من الناس عاطلين عن العمل

المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعرب المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، عن أمله بأن نجتاز هذه الايام العصيبة بسلام وان نتمكن من القضاء على وباء (كورونا) بأسرع وقت ممكن، موضحًا أن وباء الكورونا جعل الكثيرين من الناس عاطلين عن العمل.



وقال المطران حنا، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن": إن "استمرار هذه الحالة سيؤدي الى كارثة انسانية ونحن نشاهد الصور المروعة التي تصلنا من عدد من الدول العالمية التي تعاني من هذا الوباء".



وأضاف المطران: "أما في مدينة القدس بشكل خاص وفي بلادنا المقدسة بشكل عام فعشرات الالاف من ابناءنا فُصلوا من اشغالهم او فُرضت عليهم الاستقالة من اعمالهم وغالبيتهم عندهم أسر وابناء يعتنون بهم ومسؤوليات اجتماعية ومالية ، ومن واجبنا جميعا ان نفكر بهذه الشريحة".



وتابع حنا: "نحن في مدينة القدس امام جيش من العاطلين عن العمل الذين تركوا اعمالهم او فصلوا وارغموا على تركها خلال الايام الماضية ، ولذلك فإننا ما نتمناه هو ان تنتهي محنة الكورونا بأسرع ما يمكن لكي تعود الامور الى نصابها الصحيح ولكي يعود ابناءنا وشبابنا الى اعمالهم واشغالهم".



وأكد المطران حنا، أنه إذا ما طالت هذه الحالة فهنالك واجبات ملقاه على عاتق المؤسسات الدينية والاهلية والاجتماعية كما وهنالك مسؤولية ملقاه على عاتق رجال الاعمال والاثرياء الذين يملكون المال والذين من واجبهم الاخلاقي والانساني ان يمدوا يد العون والمساعدة للاسر المحتاجة ، فإذا ما طالت فترة معالجة الكورونا قد نصل الى وضع في غاية الصعوبة ويجب ان نكون محتاطين وان نأخذ كافة السيناريوهات على محمل الجد.



وتمنى من أصحاب المحلات التجارية التي توزع الغذاء بأن تأخذ بعين الاعتبار الحالة التي نحن قائمون بها فليس من المقبول اخلاقيا او انسانيا استغلال الناس في هذه الظروف بل يجب ان نكون في حالة تضامن وتآلف واخوة ومحبة حتى نجتاز بسلام هذه المرحلة الصعبة التي نمر بها .



وختم المطران حنا، حديثه قائلا: "أوجه نداء حارا الى رجال الاعمال والاغنياء والاثرياء الذين يملكون المال بأن يفكروا بشريحة الفقراء والعاطلين عن العمل في هذه الايام وان يكون هنالك عمل اغاثي ونشاط هادف لمساعدة هذه الشريحة في هذه الظروف العصيبة والتي اتمنى الا تطول وان تنتهي بأسرع وقت ممكن.. لا نريد لاي عائلة ان تبقى بدون طعام او خبز او حليب لاطفالها ولا نريد لاي عائلة ان تشعر بالعوز في ظل حالة منع التجول المفروضة على مدينة القدس"



وأضاف: "لن نكون متفرجين مكتوفي الايدي امام هذه الحالة وسيتم اطلاق مبادرات انسانية اغاثية اذا ما استمر هذا الوضع وهذه المأساة التي نمر بها".