الشرطة تغلق صالة بلياردو وتلقي القبض على صاحبها بسلفيت لمخالفة حالة الطوارئ

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت الشرطة الفلسطينية، اليوم الجمعة، صالة بلياردو وألقت القبض على صاحبها في محافظة سلفيت .



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وأثناء عمل دورية المرور جوله على المقاهي وصالات البلياردو في المدينة، تم مشاهدة صالة بلياردو تعمل مخالفة التعليمات الصادرة بظل حالة الطوارئ بضرورة إغلاق النوادي الرياضية والمقاهي وصالات الأفراح وصالات البلياردو لمحاربة فيروس كورونا ومنع انتشاره.



وقيامه بفتح الصالة وعدم تجاوبه مع هذه القرارات قامت على الفور دورية المرور بإخراج المواطنين من صالة البلياردو وإغلاقها وإلقاء القبض على صاحبها وتوقيفه لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولا .