عاجل

  • إصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين جنوب جنين

شؤون فلسطينية

الشرطة تقبض على أربعة أشخاص من أصحاب المقاهي غير الملتزمين برام الله

الشرطة تقبض على أربعة أشخاص من أصحاب المقاهي غير الملتزمين برام الله
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
 ألقت الشرطة الفلسطينية، اليوم الجمعة، القبض على أربعة أشخاص من أصحاب المقاهي، وذلك لعدم التزامهم بالإغلاق الذي تفرضه حالة الطوارئ التي فرضت في فلسطين لكبح جماح انتشار فايروس كورونا.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه تم إلقاء القبض على أصحاب المقاهي خلال تسيير الدوريات التابعة لشرطة محافظة رام الله والبيرة لمتابعة التزام أصحاب المحال التجارية التي تفرض عليهم حالة الطوارئ بالإغلاق، وقد تم التحفظ على الأشخاص الأربعة بتهمة مخالفة التدابير الوقائية والاحترازية لحصر انتشار الأمراض حسب المادة 81 من قانون الصحة، وذلك تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولا .

كما أكدت الشرطة على ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات والتوجهات الصادرة عن وزارة الصحة حفاظا على السلامة العامة للمواطنين ومنع انتشار الوباء بين أوساط شعبنا .

أخبار ذات صلة

إصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين جنوب جنين

إصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين جنوب جنين

الشرطة تحذر من التعامل مع اي روابط الكترونية تحت اسم فايروس كورونا

الشرطة تحذر من التعامل مع اي روابط الكترونية تحت اسم فايروس كورونا

القبض على مواطن ينشر إشاعات ويسيء لأجهزة الأمن في بيت لحم

القبض على مواطن ينشر إشاعات ويسيء لأجهزة الأمن في بيت لحم

المطران حنا: فيروس (كورونا) جعل الكثيرين من الناس عاطلين عن العمل

المطران حنا: فيروس (كورونا) جعل الكثيرين من الناس عاطلين عن العمل

الشرطة تغلق صالة بلياردو وتلقي القبض على صاحبها بسلفيت لمخالفة حالة الطوارئ

الشرطة تغلق صالة بلياردو وتلقي القبض على صاحبها بسلفيت لمخالفة حالة الطوارئ

ارتفاع أعداد شهداء حادثة النصيرات إلى 22 مواطنًا

ارتفاع أعداد شهداء حادثة النصيرات إلى 22 مواطنًا

حواتمة يواصل مباحثاته مع شخصيات روسية في موسكو

حواتمة يواصل مباحثاته مع شخصيات روسية في موسكو

فتح: الفلسطينيون وقيادتهم أظهروا درسًا في المسؤولية خلال أزمة (كورونا)

فتح: الفلسطينيون وقيادتهم أظهروا درسًا في المسؤولية خلال أزمة (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

المنافقون الجدد

المنافقون الجدد

شؤون فلسطينية

الشرطة تحذر من التعامل مع اي روابط الكترونية تحت اسم فايروس كورونا

الشرطة تحذر من التعامل مع اي روابط الكترونية تحت اسم فايروس كورونا

القبض على مواطن ينشر إشاعات ويسيء لأجهزة الأمن في بيت لحم

القبض على مواطن ينشر إشاعات ويسيء لأجهزة الأمن في بيت لحم

المطران حنا: فيروس (كورونا) جعل الكثيرين من الناس عاطلين عن العمل

المطران حنا: فيروس (كورونا) جعل الكثيرين من الناس عاطلين عن العمل

الشرطة تغلق صالة بلياردو وتلقي القبض على صاحبها بسلفيت لمخالفة حالة الطوارئ

الشرطة تغلق صالة بلياردو وتلقي القبض على صاحبها بسلفيت لمخالفة حالة الطوارئ

ارتفاع أعداد شهداء حادثة النصيرات إلى 22 مواطنًا

ارتفاع أعداد شهداء حادثة النصيرات إلى 22 مواطنًا

فتح: الفلسطينيون وقيادتهم أظهروا درسًا في المسؤولية خلال أزمة (كورونا)

فتح: الفلسطينيون وقيادتهم أظهروا درسًا في المسؤولية خلال أزمة (كورونا)

إصابة مواطن برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم

إصابة مواطن برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم

500 مصل يؤدون الجمعة في &#34;الأقصى&#34; جراء تشديد إجراءات الاحتلال

500 مصل يؤدون الجمعة في "الأقصى" جراء تشديد إجراءات الاحتلال

منوعات

مغني &#34;بنت الجيران&#34; يسخر من كورونا بالأحضان والقبلات

مغني "بنت الجيران" يسخر من كورونا بالأحضان والقبلات

بطلة مسلسل &#34;لا كاسا دي بابيل&#34; تعلن إصابتها بفيروس كورونا

بطلة مسلسل "لا كاسا دي بابيل" تعلن إصابتها بفيروس كورونا

بطلة مسلسل &#34;لا كاسا دي بابيل&#34; تعلن إصابتها بفيروس كورونا

بطلة مسلسل "لا كاسا دي بابيل" تعلن إصابتها بفيروس كورونا

هيفاء وهبي تعلق على خبر اصابتها ب(كورونا)

هيفاء وهبي تعلق على خبر اصابتها ب(كورونا)

بخطوة إنسانية مؤثرة محمد رمضان ينسي الجميع قناعه الذهبي

بخطوة إنسانية مؤثرة محمد رمضان ينسي الجميع قناعه الذهبي

الفنانة المصرية شيرين رضا تخرج عن صمتها بعد أنباء إصابتها بـ&#34;كورونا&#34;

الفنانة المصرية شيرين رضا تخرج عن صمتها بعد أنباء إصابتها بـ"كورونا"

بعد انتقادها بسبب كورونا زينة تعتذر وتعترف بخوفها الشديد

بعد انتقادها بسبب كورونا زينة تعتذر وتعترف بخوفها الشديد

مايا دياب تطلق برنامجها الخاص لمكافحة (كورونا)

مايا دياب تطلق برنامجها الخاص لمكافحة (كورونا)

رانيا محمود ياسين في غرفة العمليات.. وعائلتها تخفي الحقيقة

رانيا محمود ياسين في غرفة العمليات.. وعائلتها تخفي الحقيقة

رغم عزلها.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تتدخل وتتحدث عن قميصه

رغم عزلها.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تتدخل وتتحدث عن قميصه

عربي

بعد نفي الجيش المصري نشر قواته.. اقتراح بفرض حظر التجول لمواجهة (كورونا)

بعد نفي الجيش المصري نشر قواته.. اقتراح بفرض حظر التجول لمواجهة (كورونا)

الإمارات تحدث إجراءات دخول مواطني دول الخليج لأراضيها

الإمارات تحدث إجراءات دخول مواطني دول الخليج لأراضيها

وزير الصحة السوري: بلادنا خالية من (كورونا)

وزير الصحة السوري: بلادنا خالية من (كورونا)

في لبنان.. إصابات بفيروس (كورونا) مجهولة المصدر

في لبنان.. إصابات بفيروس (كورونا) مجهولة المصدر