الشرطة تقبض على أربعة أشخاص من أصحاب المقاهي غير الملتزمين برام الله

ألقت الشرطة الفلسطينية، اليوم الجمعة، القبض على أربعة أشخاص من أصحاب المقاهي، وذلك لعدم التزامهم بالإغلاق الذي تفرضه حالة الطوارئ التي فرضت في فلسطين لكبح جماح انتشار فايروس كورونا.





رام الله - دنيا الوطنوذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه تم إلقاء القبض على أصحاب المقاهي خلال تسيير الدوريات التابعة لشرطة محافظة رام الله والبيرة لمتابعة التزام أصحاب المحال التجارية التي تفرض عليهم حالة الطوارئ بالإغلاق، وقد تم التحفظ على الأشخاص الأربعة بتهمة مخالفة التدابير الوقائية والاحترازية لحصر انتشار الأمراض حسب المادة 81 من قانون الصحة، وذلك تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولا .كما أكدت الشرطة على ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات والتوجهات الصادرة عن وزارة الصحة حفاظا على السلامة العامة للمواطنين ومنع انتشار الوباء بين أوساط شعبنا .