ارتفاع أعداد شهداء حادثة النصيرات إلى 22 مواطنًا

حادث النصيرات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن ارتفاع أعداد ضحايا حريق النصيرات إلى 22 شهيدًا.



وقالت الصحة بغزة: إن جثمان الشهيد إبراهيم خضر محمود الرزي (23 عامًا) وصل إلى قطاع غزة، بعد استشهاده متأثرا باصابته في حادث النصيرات؛ يرتفع عدد شهداء الحادث المؤلم الى 22 شهيدًا".



وكان حريق هائل، قد اندلع في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، قبل عدة أسابيع، أدى لاستشهاد 22 مواطنًا، وإصابة حوالي 60 آخرين، بينهم إصابات خطيرة.