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الأردن يُعلن حظر التجول في جميع مناطق المملكة

الأردن يُعلن حظر التجول في جميع مناطق المملكة
الجيش الأردني
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية، أمر الدفاع رقم 2، والمتضمن حظر التجول في جميع مناطق المملكة اعتبارا من الساعة السابعة من صباح السبت.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة: "يتضمن القرار، إغلاق جميع المحلات في مناطق المملكة كافة وسيتم الإعلان صباح يوم الثلاثاء الموافق 24/3/2020 عن أوقات محددة تسمح للمواطنين من قضاء حوائجهم الضرورية وبالألية التي ستعلن في حينه".

وأوضح أنه يستثنى من الحظر الأشخاص المصرح لهم من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع الذين تقتضي طبيعة عملهم ادامة المرافق العامة.

أما فيما يتعلق بالحالات الطبية الطارئة فيتوجب على المواطنين ابلاغ الأمن العام/الدفاع المدني ليقوموا باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحتهم وسلامتهم حسب الأصول.

ووفق موقع (خبرني) الأردني، فإنه يعاقب كل من يخالف الأمر، بالحبس لمدة لا تزيد عن عام واحد.

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