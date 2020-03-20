الأمم المتحدة: إسرائيل تتحمل مسؤولية صحة سكان غزة والضفة حول (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

حملت الأمم المتحدة، الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية القانونية عن استفادة الفلسطينيين في الضفة وغزة والقدس من الخدمات الصحية الأساسية في ظل انتشار فيروس (كورونا).



ودعا مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك، في بيان له، لضمان توفير الحق في حصول الفلسطينيين على الرعاية الصحية خلال الأوقات العصيبة التي يمر بها العالم في التعامل مع جائحة فيروس كورونا.



وأوضح لينك، أنه بحسب المادة 56 من اتفاقية جنيف، يجب على إسرائيل وهي القوة المحتلة ضمان اتخاذ جميع التدابير الوقائية الضرورية المتاحة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة.



وكان المسؤول الأممي قال في وقت سابق: إن "إسرائيل تقوم بانتهاك صارخ لالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بحق الحصول على الرعاية الصحية للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال، إذ إن تقييد حرية الحركة للمرضى والعاملين الصحيين تقوّض أصلا حق الفلسطينيين في الحصول على الرعاية الصحية".



يشار الى أن 48 حالة إصابة بفيروس (كورونا) سجلت في الضفة الغربية أعلن عن شفاء 17 منها بينما لم تسجل أي إصابة في قطاع غزة.