إصابة مواطن برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم

جنود إسرائيليين - أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب مواطن ستيني بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان المطالبة بفتح شارع القرية الذي اغلقه جيش الاحتلال قبل 16 عاما.



وأفاد الناطق الاعلامي في اقليم قلقيلية منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، أن جيش الاحتلال هاجم المشاركين في المسيرة بعد انطلاقها باستخدام الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت؛ مما ادى الى اصابة المواطن مؤيد شتيوي 63 عاما بعيار معدني في الرجل عولج ميدانيا من قبل طاقم الهلال الاحمر الفلسطيني.



وأشار الى وقوع عدد من حالات الاختناق جراء استنشاق الغاز السام عولجت في مركز اسعاف القرية.



وأكد شتيوي ان قوات اطلقت الرصاص الحي صوب الجدران والصخور التي يتستر بها الشبان ، موضحا ان ذلك يؤدي الى وقوع اصابات بشظايا هذا الرصاص كما حصل السبت

الماضي مع احد الشبان الذي اصيب بظهره بسبب هذا الاسلوب القمعي الجديد الذي يستخدمه جيش الاحتلال اثناء قمعهم للمسيرة وادى الى وقوع 6 اصابات بهذه الطريقة في مسيرات سابقة من العام الماضي.