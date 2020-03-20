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ارتفاع إصابات (كورونا) في إسرائيل إلى 705 بينها 10 خطيرة

ارتفاع إصابات (كورونا) في إسرائيل إلى 705 بينها 10 خطيرة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل ارتفع إلى 705، بينهم 10 حالات خطيرة ومسنتان في حالة حرجة.

وأكدت الصحة الإسرائيلية، وفق ما نقلت قناة (كان)، أن 662 حالة وصفت بالطفيفة، و18 حالة متوسطة، بينما تم شفاء 18 مريضا.

وأوضحت أن تدهورا طرأ على حالة عدد من المرضى بفيروس كورونا الذي يرقضون في المستشفيات، وتم نقلهم إلى غرف الإنعاش وتم تخديرهم ومنحهم تنفسا اصطناعيا.

وأكدت القناة، أنه في مستشفى "بيدي بورية" في طبرية، تم تشخيص إصابة طبيب في قسم العظام بفيروس كورونا، وإثر ذلك جرى إدخال 38 من طاقم القسم إلى حجر صحي، كما تم إغلاق القسم وتقرر عدم استيعاب أي مريض جديد فيه.

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