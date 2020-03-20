توضيح من سفير فلسطين في باكستان حول المصاب بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قال سفير دولة فلسطين لدى باكستان أحمد الربعي، اليوم الجمعة: إن أبناء الجالية الفلسطينية، والطلبة الفلسطينيين في باكستان بخير، ولا يوجد بينهم إصابات بفيروس "كورونا".



وعقب السفير الربعي حول إصابة مواطن فلسطيني بفيروس "كورونا" عاد إلى بلدته في محافظة سلفيت قادما من باكستان، إن المواطن المذكور أقام هو وابنه في مدينة كراتشي، وهو من رجال الدعوة ومكث لدى جماعة الدعوة الباكستانية، ولم يخالط أحدا من أبناء الجالية.