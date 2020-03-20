إصابة وزير فلسطيني سابق بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أصيب وزير الثقافة السابق، عضو مجلس بلدية الخليل الحالي، أنور أبو عيشة بفيروس (كورونا) خلال تواجده قسرًا في فرنسا.
وقال تلفزيون فلسطين: "أصيب عضو مجلس بلدي الخليل انور ابو عيشة بكورونا أثناء تواجده في فرنسا، بسبب منع قوات الاحتلال دخوله إلى الأراضي الفلسطينية قبل ثلاثة أشهر".
وتمنى رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة وأعضاء المجلس البلدي ونقابة العاملين وكافة الموظفين وأهالي الخليل الشفاء العاجل للوزير السابق أنور أبو عيشة آملين أن يعيده الله إلى وطنه وأهله وهو بأتم الصحة والعافية.
أصيب وزير الثقافة السابق، عضو مجلس بلدية الخليل الحالي، أنور أبو عيشة بفيروس (كورونا) خلال تواجده قسرًا في فرنسا.
وقال تلفزيون فلسطين: "أصيب عضو مجلس بلدي الخليل انور ابو عيشة بكورونا أثناء تواجده في فرنسا، بسبب منع قوات الاحتلال دخوله إلى الأراضي الفلسطينية قبل ثلاثة أشهر".
وتمنى رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة وأعضاء المجلس البلدي ونقابة العاملين وكافة الموظفين وأهالي الخليل الشفاء العاجل للوزير السابق أنور أبو عيشة آملين أن يعيده الله إلى وطنه وأهله وهو بأتم الصحة والعافية.
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