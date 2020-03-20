الصين: جميع مناطق هوبي "منخفضة الخطورة" باستثناء ووهان

صورة من الصين التي ينتشر فيها وباء (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، أن جميع المدن والمحافظات في مقاطعة هوبي بوسط البلاد، مناطق منخفضة الخطورة؛ باستثناء ووهان، التي تعتبر مركز تفشي فيروس (كورونا).



ووفق وكالة (شينخوا) الصينية، فقد قال السلطات المحلية: إنه "منذ الأربعاء الماضي تحولت 4 مناطق مدرجة بصفتها مناطق متوسطة الخطورة، بما فيها مدينة تشونغشيانغ والمناطق الحضرية في مدن هوانغشي وهوانغقانغ و إتشو إلى مناطق منخفضة الخطورة".



وأوضحت الوكالة، أنه لا تزال المنطقة الحضرية في ووهان مركز المقاطعة عند مستوى عالي الخطورة، حسب تقييم أجراه خبراء من مركز المقاطعة للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها.



ونشرت (شينخوا) معايير الخطورة المحددة المنصوص عليها في مبدأ توجيهي صادر عن الآلية المشتركة للوقاية والمكافحة التابعة لمجلس الدولة، حيث قالت: إن "المدن والمحافظات والأحياء التي لم يتم تسجيل أي حالات إصابة مؤكدة جديدة بها خلال الأيام الـ14 الماضية، تم تصنيفها كمناطق منخفضة الخطورة".



كما يجري تصنيف المناطق التي يتم تسجيل فيها حالات إصابة أقل من 50 حالة أو أكثر من 50 حالة ولكن بدون تفشي مكثف، كمتوسطة الخطورة، في حين أن المناطق التي يتم فيها رصد حالات إصابة أكثر من 50 حالة فضلا عن تفشي مكثف، يتم تصنيفها كمناطق عالية الخطورة.