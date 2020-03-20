ماكرون: أزمة (كورونا) لا تزال في بدايتها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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رام الله - دنيا الوطن

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، من أن أزمة فيروس كورونا المستجد في بلده "لا تزال في بدايتها"، معتبرا أن فرنسا "في سباق مع الزمن" للحد من انتشاره.



وأكد ماكرون في مستهل اجتماع دائرة الأزمة في فرنسا، أنه تم اتخاذ إجراءات استثنائية لاستيعاب كورونا، ولكن اليوم بدأنا سباقا ضد الفيروس.



وأضاف: "يجب أن نتحرك ونعيد تنظيم أنفسنا طوال الوقت. نحن بحاجة للتكهن"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.



وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يحاول فيه عشرات آلاف الفرنسيين العودة إلى بلادهم، بحسب وزير الخارجية جانإيف لو دريان.