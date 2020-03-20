شاهد: خطباء الجمعة في قطاع غزة "أطباء" للحديث عن كورونا

رام الله - دنيا الوطناعتلى ظهر اليوم الجمعة، أطباء في قطاع غزة، عددًا من منابر المساجد، للحديث عن فيروس (كورونا).وارتدى الأطباء معاطف بيضاء وكمامات، خلال خطب الجمعة، وتحدثوا عن سبل الوقاية من فيروس (كورونا)، وكيف وقى المسلمون أنفسهم في الأوبئة، بما فيها وباء طاعون عمواس، في عهد الخليفة عمر بن الخطاب.