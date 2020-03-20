شاهد: لحظة مغادرة المتعافين من فيروس كورونا في بيت لحم إلى منازلهم

رام الله - دنيا الوطنغادر 17 متعافيًا من فيروس (كورونا) في محافظة بيت لحم، اليوم الجمعة، فندق آنجيل في بيت جالا، متوجهين إلى منازلهم، بعد تماثلهم للشفاء.وغادر المتعافون من الفيروس، الفندق وسط حراسة مشددة من قبل عناصر الأجهزة الأمنية، حيث جرى نقلهم عبر مركبات إلى منازلهم في بيت لحم.وصباح اليوم الجمعة، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، خلال مؤتمر صحفي شفاء 17 مريضًا من فيروس كورونا من بيت لحم و19 من المخالطين الذين كانوا في الحجر الصحي.وأكدت الكيلة، أنه سُمح للمتعافين بالعودة إلى بيوتهم مع التزامهم بالحجر البيتي لمدة 14 يومًا.