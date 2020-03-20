الاحتلال يعتدي على المصلين ويمنعهم من الوصول للأقصى لأداء صلاة الجمعة

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رام الله - دنيا الوطن

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على المصلين خلال محاولتهم الوصول للمسجد الأقصى لأداء الصلاة فيه.



واعتدى جنود الاحتلال اعتدوا على المصلين بالدفع والضرب بالهراوات قرب بابي السلسلة والأسباط، كما هاجموا المصلين في منطقة وادي الجوز وراس العامود وألقوا قنابل صوتية لتفريقهم.



وفي حي المصرارة منع الاحتلال المواطنين من أداء صلاة الجمعة فيما تمكن عدد منهم من أداء الصلاة في شارع صلاح الدين وسط المدينة بعد منعهم من الوصول للمسجد الأٌقصى، بحسب وكالة (وفا).



ونشرت قوات الاحتلال حواجز حديدية بمنطقة باب الساهرة وأجرت عمليات تفتيش وتدقيق في البطاقات الشخصية للمواطنين، كما اعتقلت الشاب يوسف الشاويش من باب حطة بعد الاعتداء عليه بالضرب.



وكانت سلطات الاحتلال قد أغلقت صباح اليوم معظم أبواب المسجد الأقصى المبارك باستثناء ثلاثة أبواب وهي حطة والمجلس والسلسلة.