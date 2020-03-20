شؤون فلسطينية

شاهد: حريق في مخيم الشاطئ والدفاع المدني يسيطر عليه

شاهد: حريق في مخيم الشاطئ والدفاع المدني يسيطر عليه
رام الله - دنيا الوطن
اندلع حريق، ظهر اليوم الجمعة، في إحدى رياض الأطفال، بمنطقة مخيم الشاطئ، ما أدى لحدوث بعض الأضرار المادية.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني رائد الدهشان في تصريح مقتضب لـ "دنيا الوطن": تمت السيطرة على حريق اندلع نتيجة ماس كهربائي في كراج سيارة بروضة بمخيم الشاطئ، غربي مدينة غزة.

 





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